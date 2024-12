Boccardelli: “Importante combinare le competenze tecnologiche con una cultura estesa, fondata sul sul pensiero critico, sulla capacità di interagire con l’intelligenza artificiale”

(Adnkronos) – “Meno dell’1% della popolazione globale ha accesso al linguaggio del codice, ma l’IA può diventare l’interfaccia inclusiva per democratizzare l’uso della tecnologia. Università e società devono esplorare i confini tra uomo e macchina, sviluppando nuove competenze per affrontare il futuro digitale.” Queste le parole di Padre Paolo Benanti, presidente della Commissione AI per l’informazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2024-2025 dell’’Università Luiss Guido Carli. Al centro della Cerimonia, il tema della rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)