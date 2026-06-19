Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News 19 Giugno 2026 16:22 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di Video News Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano” Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Sempre più giorni con caldo estremo, l’allarme di Greenpeace Video News Cozzoli: (ADS) : “Innovazione tecnologica nostra sfida per autostrade più sicure e moderne” Video News Monte Bianco, droni e IA sorvegliano le infrastrutture del futuro Carica altri Firenze nubi sparse enter location 33.2 ° C 33.2 ° 33.2 ° 56 % 3.5kmh 52 % Ven 31 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 39 ° Mar 38 ° Ultimi articoli Sport Pontedera, Simone Quintieri è il nuovo direttore sportivo: conti in regola per l’eventuale riammissione in Serie C Salute e Benessere Aiom: “90% oncologi usa accesso precoce a terapie, rimane nodo burocrazia” Primo Piano Ancora caldo africano, bollino rosso per il weekend in Toscana Salute e Benessere Al via ‘la Carovana d’argento’, progetto itinerante di Komen Italia per donne over 74 Sport nazionale Falsa notizia sulla morte del papà di Messi, si dimette giornalista che lo ha annunciato in tv SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video news Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci”