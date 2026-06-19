Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati Video News 19 Giugno 2026 19:51 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video News Bombe russe su Kharkiv, Costa in pole per i negoziati – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos Video News Colf e badanti, sconti fiscali su spese di assunzione Video News Jacopo Aquila, il fenomeno social da 7 milioni di follower Video News Immigrazione, Borchia (Lega): “Dopo 6 anni di stallo primo passo verso rimpatri più efficaci” Video News Meloni risponde a Trump: “Dichiarazioni inventate, io e l’Italia non imploriamo mai” Video News Scelsa (Scalapay): “Oggi più che mai emerge la persona” Video News Allievi (Adidas): “Non esistono ostacoli insormontabili” Video News Scalapay lancia il format “The Visionary Exchange” in cui manager e professionisti discutono di Video News Massa (Msc): “Nel lavoro è importante credere in ciò che si fa, anche quando gli altri ne dubitano” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 28.8 ° C 28.8 ° 28.2 ° 17 % 1.4kmh 2 % Ven 28 ° Sab 37 ° Dom 38 ° Lun 38 ° Mar 37 ° Ultimi articoli Lavoro Turismo, in Finlandia il World Sauna Forum accende i riflettori su Jyväskylä fra benessere e design Sport nazionale Marocco-Scozia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Sport nazionale A Rodi Garganico Foresti&Suardi vince gara 1 campionato del mondo offshore categoria 3d Lavoro Italia-Usa, Crolla (AmCham Italy): “In momenti crisi non chiudersi, rafforzare partnership economiche” Primo Piano Fiorentina, c’è il programma delle amichevoli estive: primo test con la Primavera campione d’Italia SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci Video news Video News Rassegna stampa estera del 19 giugno 2026 Video News L’attività diplomatica italiana all’estero – 19 giugno 2026 Video News Trump vuole che gli europei paghino di più per i farmaci, e potrebbe riuscirci