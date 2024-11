Brand Journalism Festival: Colletti (Startupitalia) “Occasione per capire che cosa sta avvenendo ascoltando la voce dei protagonisti”

(Adnkronos) – “Abbiamo deciso di partecipare anche come StartupItalia in qualità di media partner perché è un momento di confronto, uno spazio per comprendere dal vivo e anche ovviamente online quello che avviene in un mondo che si sta evolvendo, che sta cambiando a vista d’occhio, che ridefinisce anche i perimetri di una professione”. Così Giampaolo Colletti, direttore Startupitalia spiega perché ha scelto di partecipare alla prima edizione del Brand Journalism Festival che il 12 novembre riunisce editori, aziende, giornalisti, decision maker, esperti e appassionati della comunicazione in un confronto sull’evoluzione del mondo dell’editoria, del giornalismo e della corporate communication. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)