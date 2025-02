Brunese (Sirm): “Sostenibilità in radiologia per combattere medicina difensiva”

(Adnkronos) – “La sostenibilità è un tema di grande interesse per la nostra società scientifica. Per quanto riguarda l’aspetto economico, combattiamo ogni giorno contro la medicina difensiva che costa al Sistema sanitario nazionale svariati miliardi di euro e che impedisce ai cittadini di fare un esame quando serve davvero ai fini diagnostici”. Lo ha detto ai microfoni dell’Adnkronos Salute Luca Brunese, presidente eletto della Società italiana di radiologia medica e interventistica (Sirm), intervistato a valle a margine del convegno ‘Sostenibilità in radiologia: ricerca, innovazione e responsabilità’, promosso a Roma da Sirm. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)