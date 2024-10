Bruni (ENAV): “Importante migliorare la gestione tra volo convenzionale e volo senza pilota”

(Adnkronos) – Bruni: “Questo evento è l’occasione per fare il punto nel rapporto tra gestione del volo convenzionale e gestione del volo a bassa quota, quindi sullo stato dell’arte nel rapporto tra Enav, casa madre, e D-Flight, che è una nostra società controllata e che si occupa del volo dei veicoli a pilotaggio da remoto” sono le parole di Alessandra Bruni, presidente ENAV, intervenuta alla seconda edizione del Workshop “U-Space: The Enabler of UAS Operations” a Roma. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)