Brunori (Enea): “Economia circolare grande opportunità per affrontare sfide climatiche, ambientali e di competitività”

(Adnkronos) – “L’Italia si è confermata tra le migliori in Europa nelle prestazioni sull’economia circolare. In particolare per quanto riguarda la produttività delle risorse, il riciclo dei rifiuti urbani e il tasso di riutilizzo di materia prima circolare. C’è però un rallentamento degli investimenti privati e decrescita nell’occupazione.” Ha detto Claudia Brunori, Direttrice Dipartimento sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali ENEA durante la Conferenza nazionale sull’economia circolare presso la Biblioteca Nazionale a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)