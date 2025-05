‘Casa a prima vista’, gli agenti: “Anche i bambini vogliono essere come noi”

(Adnkronos) – “‘Casa a prima vista’ è un faro su un settore che in passato è stato bistrattato anche a causa di colleghi che hanno abusato della nostra professione. E, di conseguenza, la figura dell’agente immobiliare non è sempre stato visto positivamente”. Al contrario “è una figura che ti accompagna non solo a vedere una casa, ma è in continua ricerca per il cliente cercando di fargli capire che i dettagli fanno la differenza”. Ad essere cambiati sono anche gli acquirenti: “Ci dicono ‘grazie a voi quando andiamo a vedere una cosa noto qualsiasi dettaglio’, per noi è motivo di orgoglio. Senza dimenticare che ci sono tanti genitori che ci raccontano che i loro figli giocano a fare gli agenti immobiliari. Se conquisti i bambini, hai vinto”. A parlare sono gli agenti immobiliari del programma di successo ‘Casa a prima vista’ Nadia Mayer, Blasco Pulieri e Corrado Sassu ospiti del nuovo episodio del vodcast dell’Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube dell’Adnkronos. Nadia, Blasco e Corrado sono tornati su Real Time con le nuove puntate – dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Real Time e disponibili su discovery+ – insieme ai colleghi di Milano (Ida, Gianluca e Mariana). Dal 9 giugno debutteranno le puntate ambientate in Toscano con tre nuovi agenti: Moira, Nico e Matteo: “Siamo felici del loro arrivo, non vediamo l’ora di conoscerli di persona”, dice il trio romano, che andrà “fuori zona” raggiungendo Napoli, mentre continueranno le puntate speciali con gli scontri tutti contro tutti: in una puntata Corrado salirà a Milano per competere con i colleghi Ida e Gianluca, Mariana invece raggiungerà la Capitale per sfidare Blasco e Nadia. ‘Casa a prima vista’ non è solo intrattenimento, ma è anche divulgazione: “Il mondo dell’immobiliare è fatto di tante sfaccettature, c’è molto di più di quattro mura. Diamo al pubblico informazioni più tecniche per essere preparati e non arrivare al rogito con qualche sorpresa”, dicono i tre, che aggiungono: “Agli acquirenti consigliamo di non fermarsi mai a quello che ti dice un proprietario o a quello che è scritto su una piantina, ma fare sempre delle ricerche più approfondite con architetti e geometri, per esempio”. Sulle differenze degli immobili tra Roma e Milano, i tre agenti riflettono su come “nella Capitale qualsiasi zona, anche quella più periferica, racchiuda qualcosa di storico e magnifico a differenze di quella milanese. E questo è un grande valore aggiunto. Per esempio, se cerchi casa sulla Laurentina puoi vedere l’Acquedotto romano”. Con il Giubileo “a Roma sono stati venduti appartamenti a prezzi stellari, c’è stata un’esplosione di richieste per bilocali in zone centrali”. In questa città “non c’è un trend preciso, non solo a Roma ma in generale ad attrarre sono le case fichissime, arredate bene, con tanta luce, con le vetrate e con un giardino meraviglioso o con un terrazzo”. Nella Capitale “mancano gli appartamenti da 100-130 metri quadri, che tutti cercano ma nessuno trova, per una famiglia in zone buone dal secondo piano in su. Con il terrazzo sarebbe un sogno”. Con ‘Casa a prima vista’ “la nostra vita è cambiata, il lavoro ci è esploso tra le mani. Ora è come se fossimo in una lavatrice, non si dorme più”, dicono i tre agenti. Grazie al programma, diventato un fenomeno televisivo, “molti venditori ci sono venuti a cercare, la parte del nostro lavoro è l’acquisizione delle case guadagnandosi la fiducia dei venditori. Vedendoci in tv questo passaggio lo abbiamo abbattuto”. Alla domanda ‘A quale celebrità sognate di vendere un appartamento?’ il trio romano non ha dubbi: Corrado dice il pilota “Charles Leclerc”, Nadia “un importante giornalista” e Blasco “Tom Cruise”. di Lucrezia Leombruni —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)