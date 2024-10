Casa, Bardelli (Comune di Milano): “Piano casa risponde alla domanda di fascia popolazione non garantita da prezzi mercato”

(Adnkronos) – “Il piano casa che il Comune intende mettere in gioco in questi anni, vuole rispondere alla domanda di quella fascia della popolazione che non è garantita dai prezzi del mercato che, soprattutto a Milano, stanno assumendo delle caratteristiche dei livelli molto alti né dal sistema delle case popolari che evidentemente garantisce giustamente i redditi più bassi” Così l’assessore alla Casa del Comune di Milano, Guido Bardelli, intervistato a valle delle celebrazioni per i vent’anni di Fondazione Housing Sociale – Fhs, oggi a Milano.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)