Cavallari: “Efficienza energetica: investire su rinnovabili rende quasi il doppio rispetto a fonti fossili”.

(Adnkronos) – "Efficienza energetica incide su finanze pubbliche: investire oggi significa avere vantaggi nel medio termine, e l'Europa va in questa direzione. Le fonti rinnovabili, a livello di investimenti, rendono quasi il doppio rispetto a quelle fossili. Oggi in Italia ci sono oltre 81.000 progetti in fase di attuazione, che avranno effetti sull'economia. La collaborazione di Enea con le istituzioni è importante anche per definire gli scenari di intervento". Così Lilia Cavallari, Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, all'evento di presentazione del 13° Rapporto annuale sull'efficienza energetica elaborato dall'Enea