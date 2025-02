Cecilia Sala torna a ‘Che Tempo Che Fa’: “Ringraziare Meloni? Fatto più volte” – Video

(Adnkronos) – Cecilia Sala ancora ospite oggi, domenica 9 febbraio, di ‘Che tempo che fa’ ribadisce di aver già ringraziato più volte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “E’ stata la prima cosa che ho fatto atterrata a Ciampino, davanti a tutte le telecamere sotto casa mia, su Instagram…ho davvero ringraziato Giorgia Meloni, il Governo ed i Servizi di sicurezza italiani a cuore aperto, per un’operazione che mi ha salvato la vita e che è stata incredibilmente veloce..”. “Mi è venuto dal cuore – ha spiegato la giornalista rimasta 20 giorni in carcere in Iran -, la prima cosa che ho fatto atterrata a Ciampino, davanti alle telecamere sotto casa: ho ringraziato Giorgia Meloni, il Governo, a cuore aperto per un’operazione che a me ha salvato la vita. Un’operazione veloce. I miei ringraziamenti sono solidi e sono felice di ripeterli per coloro che non li hanno ascoltati”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)