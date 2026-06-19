Cimmino Caserta (Princes Italia S.p.A.), ‘necessario fare rete per invertire trend demografico’ Video News 19 Giugno 2026 07:53 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Trump, la medaglia è una ‘trappola’: il presidente in difficoltà nella cerimonia Video News Checco Zalone premia Helen Mirren: “Se solo ti avessi conosciuto qualche anno fa…” Video News Checco Zalone premia Helen Mirren: “Se solo ti avessi conosciuto qualche anno fa…” Video News Tumori: Santoro (Humanitas), ‘prognosi malattie ematoncologiche cambiata in maniera straordinaria’ Video News Farmaceutica: Vasiliou (Bms), ‘80 farmaci innovativi portati in Italia in 80 anni’ Video News Tumori: oncologo Pinto ‘immunoterapia fa guarire e vivere meglio’ Video News Pa: Fiori (Inail), “dobbiamo governare e anticipare il cambiamento, non subirlo” Video News Demografia: Giusti (Wind Tre), ‘welfare personalizzato per rispondere a bisogni di tutte le Video News Pa: Zangrillo, “non possiamo fermare il cambiamento, con ddl Merito premi ai migliori” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 28.1 ° C 28.9 ° 27.5 ° 51 % 0.5kmh 11 % Ven 36 ° Sab 37 ° Dom 39 ° Lun 38 ° Mar 38 ° Ultimi articoli Tecnologia Lo Strega compie ottant’anni: la letteratura in cuffia Primo Piano Il mondo del calcio in lutto: è scomparso il bomber ex Bari e Livorno Igor Protti Cronaca In fiamme deposito di rotoballe a Pisa Primo Piano Si finge donna sui social per adescare e ricattare giovani minorenni: arrestato 35enne Tecnologia LinkedIn cala l’asso dell’IA con l’assistente digitale per assunzioni SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video news Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo Video News Mosca, il video svela il mistero: la raffineria colpita (anche) da un missile russo