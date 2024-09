(Adnkronos) – In occasione del 30esimo anniversario, Cisco Italia ha inaugurato la nuova sede, al civico 6 di Piazza Gae Aulenti, nel cuore dell’innovation district cittadino. Un polo altamente tecnologico e sicuro, concepito per sentirsi liberi di esprimere il proprio potenziale e in cui la collaborazione è di casa. I nuovi uffici sono stati pensati mettendo al centro la persona. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)