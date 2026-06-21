Codacons contro Divella, esposto all’Antitrust sulle etichette dell’origine del grano Video News 21 Giugno 2026 20:52 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Regno Unito vuole vietare i social agli under 16 Video News Ligabue riporta a San Siro i sogni di rock’n roll con la “Notte di Certe Notti” Video News Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Video News Trasporti: inaugurate a Milano Carrozze Panoramiche Fondazione FS in circolazione dal 27 giugno al Video News Cantamessa (Fondazione Fs), ‘Carrozze panoramiche aperte, nuova esperienza di turismo sostenibile’ Video News Trasporti: Ass. Lucente (Regione Lombardia), ‘Nuove carrozze panoramiche per valorizzare la Video News Sicurezza: a Roma un incontro su come affrontare le sfide del nuovo disordine globale Video News Laureati italiani all’estero guadagnano fino al 60% in più di chi resta Video News World Tech Conference, Cozzi (WIIT): “Sovranità digitale sfida decisiva per il futuro del cloud Video News Sicurezza: De Luca (Fondazione Aises), ‘L’uomo deve restare al centro dei processi decisionali’ Video News Sicurezza: Ruvinetti (Fondazione MedOr), ‘L’intelligenza artificiale sta ridisegnando gli equilibri Video News Sicurezza: Talò (Imec), ‘Serve una cultura della sicurezza che vada oltre la difesa’ Carica altri Firenze cielo coperto enter location 28.2 ° C 28.8 ° 27.6 ° 52 % 0.9kmh 100 % Dom 28 ° Lun 34 ° Mar 39 ° Mer 38 ° Gio 38 ° Ultimi articoli Sport nazionale A Rodi Garganico le F1 del mare, nell’offshore 3d vince Foresti&Suardi Primo Piano Fiorentina, è Koleosho il primo obiettivo di mercato per l’undici di Grosso Primo Piano Precipita con l’ultraleggero a Cortona: 86enne si salva Primo Piano Le si incastra l’anello al dito: per rimuoverlo servono i vigili del fuoco Sport Arezzo, ufficiale l’arrivo in prestito dall’Udinese del portiere classe 2007 Alessandro Nunziante SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Regno Unito vuole vietare i social agli under 16 Video News Ligabue riporta a San Siro i sogni di rock’n roll con la “Notte di Certe Notti” Video News Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping Video news Video News Regno Unito vuole vietare i social agli under 16 Video News Ligabue riporta a San Siro i sogni di rock’n roll con la “Notte di Certe Notti” Video News Kosovo, Nato annuncia riduzione truppe missione di peacekeeping