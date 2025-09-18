30.3 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Codau 2025: min. Bernini, ‘colonna portante università e primo comunicatore del cambiamento’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “Il Codau è la colonna portante dell’università. Tutte le volte in cui ci sono stati dei cambiamenti, il Codau è sempre stato il primo comunicatore del cambiamento: ha contribuito e partecipato ad affrontare momenti di grande difficoltà. Noi ora ci ricordiamo il Covid, ma ce ne sono stati tanti altri. Per me è molto importante che il personale tecnico amministrativo e bibliotecario segua, insieme agli studenti e ai professori, quel processo di internazionalizzazione che è fondamentale per la vita e la longevità futura della nostra università e della nostra grande qualità di offerta formativa”. Così, Anna Maria Bernini, ministro dell’Università e della Ricerca, in occasione di Codau 2025, il XXII convegno annuale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, che affronta la tematica della coopetizione universitaria, la strategia per cui si collabora in modo da ottenere benefici comuni in alcune aree pur continuando a competere in altri ambiti.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

