Codau 2025: Zoccoli, ‘fondamentale avere strategia su infrastrutture di ricerca avanzate’

(Adnkronos) – “Sappiamo che le università fanno didattica, ma hanno un’attività importantissima nella ricerca e per fare ricerca occorrono infrastrutture d’alto valore perché ci permettono di attrarre sia i nostri giovani sia i ricercatori che vengono dall’estero. Pertanto, avere una strategia sulle infrastrutture di ricerca avanzate nel nostro Paese, in cui enti di ricerca e università lavorano insieme è fondamentale”. Così, Antonio Zoccoli, presidente Consulta dei presidenti degli enti di ricerca e dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, in occasione di Codau 2025, il XXII convegno annuale dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie, che affronta la tematica della coopetizione universitaria, la strategia per cui si collabora in modo da ottenere benefici comuni in alcune aree pur continuando a competere in altri ambiti. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)