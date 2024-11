Coldiretti, assegnati i premi di Amiche della Terra: agricoltrici protagoniste di storie di innovazione e resilienza che uniscono territorio, inclusione sociale e sostenibilità

(Adnkronos) – E’ stato un giorno di festa quello che si è celebrato a Palazzo Rospigliosi, sede di Coldiretti e teatro dell’assegnazione del “Premio Amiche della Terra – Storie di Donne che nutrono il mondo”. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, ha visto 8 donne in rappresentanza di 8 categorie salire sul palco per ricevere un importante riconoscimento da parte del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone e del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Sul banco dei premiati quelle imprenditrici agricole che, con passione e determinazione, portano avanti pratiche virtuose che combinano tradizione e innovazione, con un forte impegno per la tutela dell’ambiente.

Fra i protagonisti di Amiche della Terra anche Philip Morris Italia, artefice di “una profonda trasformazione verso un futuro senza fumo, in cui le sigarette diventino quanto prima un ricordo del passato”, spiega Paola Parrella, manager leaf strategy di Philip Morris Italia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)