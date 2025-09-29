13.9 C
Firenze
lunedì 29 Settembre 2025
Competitività, a Roma l’incontro ‘Semplificare per competere’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – In che modo ripensare l’approccio normativo europeo nel settore digitale e trovare un equilibrio tra regole e crescita? Questo il tema al centro del confronto organizzato da Meta e Adnkronos a Roma, in collaborazione con il Centro Studi Americani, “Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’ un confronto tra istituzioni, imprese, accademici ed esperti su come semplificare le regole europee per favorire innovazione, competitività e relazioni transatlantiche —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

