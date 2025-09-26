18.4 C
Competitività, Casalino (MIMIT): “Serve semplificare per dare meno oneri a imprese”

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Mario Draghi nel suo ultimo intervento a Bruxelles il 16 settembre l’ha detto molto bene: abbiamo bisogno di semplificare per dare meno oneri alle imprese e rendere l’ambiente economico più favorevole a queste. Le imprese sostengono costi per iper-regolamentazione che ormai è certamente di matrice europea, e infatti l’Ue sta lavorando sui pacchetti ‘omnibus’, ma in alcuni casi anche nazionale.” Ha dichiarato Paolo Casalino, della Direzione generale per la politica industriale, riconversione e crisi industriale, innovazione, PMI e Made in Italy del MIMIT a margine dell’incontro ‘Semplificare per competere: l’equilibrio tra regole, crescita e relazioni transatlantiche nel nuovo contesto globale’ organizzato da Meta e Adnkronos in collaborazione con il Centro Studi Americani.  —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

