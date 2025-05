Conclave, il card. Versaldi: “Entro domenica avremo il nuovo Papa” – Video

(Adnkronos) – “Nelle congregazioni di questi giorni, tra cardinali, sia quelli elettori, sia non elettori come me, stiamo delineando quelle che sono un po’ le caratteristiche di un nuovo Papa che corrisponda alle esigenze di oggi, nella continuità, ma anche nel rinnovamento voluto da Papa Francesco. Non lo so quanti giorni durerà il conclave. Ma penso che domenica prossima dovremmo avere il nuovo Papa. La cosa da tenere presente è che non eleggiamo il successore di Papa Francesco, ma di San Pietro e dei suoi successori. L’ultimo è Papa Francesco, ma ci sono anche gli altri. Quindi ogni Papa ha una sua caratteristica, che per noi credenti significa la risposta che deve dare all’esigente della storia dell’umanità, non solo della Chiesa, perché appunto la Chiesa è a servizio del mondo, non è una potenza in sé da conservare, ma semplicemente deve svolgere la missione che Gesù le ha affidato, cioè di manifestare al mondo l’amore misericordioso del Signore che è venuto per salvarci’’. Così il cardinale Versaldi, prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica, ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a Maschio Selvaggio su Rai Radio 2. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)