Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Consumi: Roca (Findus Italia), ‘Sofficini simbolo di innovazione industriale applicata al cibo’

REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Festeggiare i cinquant’anni dei Sofficini significa celebrare l’anniversario di un prodotto icona di Findus ma non solo, perché i Sofficini sono simbolo dell’innovazione industriale applicata al cibo. Partendo dal primo claim ‘il nuovo piatto che libera dall’abitudine’, rappresentano da cinquant’anni l’innovazione e i momenti di allegria e spensieratezza a tavola, unendo gusto, praticità e sentimenti positivi”. Sono le parole di Renato Roca, Country Manager di Findus Italia, in occasione dell’evento celebrativo per il 50° anniversario degli iconici Sofficini Findus, organizzato a Roma: un’occasione per celebrare questo prodotto iconico e pioniere, che ha di fatto inventato una categoria rivoluzionando il mondo dei surgelati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

