Cooperative: Gamberini (Presidente Legacoop), ‘cooperative guardano al futuro con una certa preoccupazione’

(Adnkronos) – “Le cooperative italiane in questa fase storica particolare, con un’economia che non sta crescendo ed è piuttosto ferma, stanno guardando anche al futuro, ai prossimi anni, con una certa preoccupazione. La marginalità si è notevolmente ristretta in questi anni, a causa sia dei tassi di interesse che dei costi energetici, che è un aumento dovuto anche del costo del lavoro regato a vari rinnovi contrattuali. Stiamo cercando di affrontare questa fase, nell’auspicio che si riescano a valorizzare anche quegli aspetti dell’economia italiana o più fortemente cooperativi che ci portino a disegnare anche un futuro cooperativo per questo paese”. Così Simone Gamberini, Presidente Legacoop, a margine dell’Assemblea dei soci di CFI – Cooperazione Finanza Imprese – convocata a Roma per rinnovare le cariche sociali e approvare il bilancio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)