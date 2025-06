Corteo a Sigonella al grido di ‘Palestina libera’ – Video

(Adnkronos) – “Palestina libera” è il grido che si leva davanti alla base militare di Sigonella delle persone che stanno partecipando al corteo per dire “no alla guerra e al riarmo”. A farsi portavoce dei palestinesi è un rappresentante di Freedom Flotilla che invoca “la pace a Palestina”. “Non possiamo accettare che muoiano bambine e bambini”, dice. Giovanni Burtone, sindacodi Militello in Val di Catania (Catania), venuto in rappresentanza dei sindaci presenti, ha chiesto “il ritorno della diplomazia”. Le videonews della nostra inviata Elvira Terranova. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)