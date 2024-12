Cultura, Ciorra (Maxxi): “Con Italia in Movimento si mostra interazione Autostrade con Paese”

(Adnkronos) – “La mostra ‘Italia in movimento. Autostrade e futuro’ è un incontro di volontà interessanti perché da un lato c’è un gruppo dirigente, quello di Autostrade per l’Italia, che vuole prendere in mano il futuro della società; mentre dall’altro c’è un sapere e una cultura dell’architettura e della città che da molti anni riflette sul come le autostrade interagiscono con il territorio, con i luoghi, con le città, con le persone e con il Paese”. Così il senior curator di architettura del Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Pippo Ciorra, rispondendo alle domande dei cronisti dopo la conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica, allestita all’interno del MAXXI, dal titolo: ‘Italia in movimento. Autostrade e futuro’. Una esposizione che sarà possibile visitare dal 6 dicembre 2024 fino al 2 febbraio 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)