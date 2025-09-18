Cultura, Erri (La Fenice Venezia): “Teatro deve entrare in dialogo con istituzioni e territorio”

(Adnkronos) – “Il riconoscimento da parte dell’UNESCO del canto lirico italiano come patrimonio immateriale dell’umanità ha dato al teatro lirico e al suo ecosistema una sfida importante. Noi rivolgiamo la nostra attenzione a tutti i cittadini e in particolare alle nuove generazioni. Il teatro non può vivere solo di ciò che svolge alle proprie mura ma entrare in dialogo con tutte le istituzioni del territorio.” Ha dichiarato Andrea Erri, Direttore Generale della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, a margine dell’appuntamento del Forum Cultura e Sostenibilità 2025 sulla Co-intelligenza culturale a Palazzo Partano a Napoli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)