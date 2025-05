Cultura, Grillo (Federated Innovation @Mind e Bracco): “Aspetto fondamentale partecipazione aziende”

(Adnkronos) – “La cultura d’impresa è un aspetto fondamentale della partecipazione delle aziende, anche in un ambiente come questo dove si fa innovazione e ricerca, perché il capitale umano è sempre al centro dell’attenzione. Su questo il gruppo Bracco, di cui mi onoro di fare parte, è un attore straordinariamente importante di Mind”. Sono le parole di Fabrizio Grillo, presidente Federated Innovation @Mind e direttore Public affairs & international relations Bracco, alla conferenza di presentazione di “Building Tomorrow”, tenutasi nel corso della Mind Innovation Week e organizzata da Federated Innovation @Mind. In questa occasione è stato infatti possibile visitare la mostra “Una vita per lo sport. Volti e conquiste delle #100esperte”, organizzata da Fondazione Bracco sul decumano del distretto, che celebra il contributo delle donne italiane nello sport. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)