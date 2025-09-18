Cultura, Gubelli (ALTIS Advisory): “Serve impostare una strategia e buona governance”

(Adnkronos) – “Con il rallentamento delle pressioni normative le aziende possono trattare la sostenibilità non più solo come un dovere ma come un’opportunità. Serve impostare una strategia di sostenibilità con obiettivi concreti e un action plan, oltre che dotarsi di una buona governance e strumenti di gestione”. Ha dichiarato Stella Gubelli, Amministratore Delegato di ALTIS Advisory Srl SB a margine dell’appuntamento del Forum Cultura e Sostenibilità 2025 sulla Co-intelligenza culturale a Palazzo Partano a Napoli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)