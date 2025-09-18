Cultura, l’architetto Siola: “Napoli sta diventando meta culturale, processo va governato bene”

(Adnkronos) – “Di Napoli si comincia a parlare molto bene, sta diventando meta turistica di successo. Oggi Napoli è obiettivamente zona destinata al tempo libero e alla cultura. Non ci aspetta una trasformazione tranquilla nella gestione della massa turistica, ma dobbiamo essere in grado di governare questi processi.” Ha dichiarato l’architetto ed ex politico Uberto Siola a margine dell’appuntamento del Forum Cultura e Sostenibilità 2025 sulla Co-intelligenza culturale a Palazzo Partano a Napoli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)