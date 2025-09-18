Cultura, Lieto (Comune di Napoli): “Ecosistema culturale centrale nel nostro approccio”

(Adnkronos) – “Qui a Napoli lavoriamo molto sul rapporto tra cultura e rigenerazione della città, cercando di declinare questo rapporto al di là delle definizioni settoriali, ma interpretando i luoghi come forma ed espressione dell’ecosistema culturale. Gli elementi di questo ecosistema collaborano per la produzione di forme espressive e culturali. Questo è stato un tema centrale nel nostro approccio alla rigenerazione urbana” Ha dichiarato la vicesindaca del Comune di Napoli, Laura Lieto, a margine dell’appuntamento del Forum Cultura e Sostenibilità 2025 sulla Co-intelligenza culturale a Palazzo Partano a Napoli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)