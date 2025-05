Cybsec-Expo, Borrelli (Leonardo): “Digitalizzazione e sicurezza: è realtà primo cloud sovrano nazionale”

(Adnkronos) – “Oggi è riduttivo parlare di difesa, bisogna parlare di sicurezza globale. Inoltre, pensare che la digitalizzazione porti soltanto innovazione e crescita del Paese non è corretto, perché la digitalizzazione è una forma di sicurezza. Delle tante cose che come Leonardo facciamo in questo ambito cito il progetto realizzato all’interno del Polo strategico nazionale, di cui siamo partner. Qui abbiamo realizzato il primo cloud sovrano nazionale, nel quale 500 amministrazioni pubbliche hanno migrato i loro dati e le loro applicazioni, eliminando tutte le vulnerabilità legate a mantenere i dati all’interno di infrastrutture informatiche magari obsolete oppure gestite da persone non competenti”. E’ quanto affermato da Daniela Borrelli, responsabile sviluppo business nazionale divisione cyber and security solution Leonardo, alla seconda edizione di Cybsec-Expo, la fiera di riferimento in Italia per la sicurezza informatica e la protezione dei dati e delle infrastrutture critiche, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento dal 21 al 23 maggio 2025 presso gli spazi di Piacenza Expo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)