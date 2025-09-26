“Dalla ricerca alla resilienza: serve un patto con i territori”

(Adnkronos) – Francesco Ballio – professore dipartimento ingegneria civile e ambientale – Politecnico di Milano – evidenzia come nel campo dei rischi il trasferimento tecnologico non sia un fatto di business, ma richieda collaborazione tra ricerca e istituzioni. I rischi uniscono complessità naturali e sociali, e vanno affrontati con una visione olistica. L’esempio del rischio alluvionale mostra la necessità di agire a tutte le scale, dal fenomeno meteorologico fino all’impatto sulle persone. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)