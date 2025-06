Daniotti (Banco Farmaceutico): “Progetto Vulnerabili raggiunge chi ha più bisogno”

(Adnkronos) – “Questo progetto è un bell’esempio di cooperazione e di come si possono fare le cose insieme, azienda, Banco, enti assistenziali e istituzioni, che hanno capito il problema e ci hanno aiutato ad affrontare il tema. Grazie all’iniziativa si potranno curare pazienti diabetici fragili che per vari motivi non riescono ad accedere autonomamente alle cure”. Così Sergio Daniotti, presidente Fondazione banco farmaceutico Ets, intervenendo alla Camera dei deputati a Roma in occasione della presentazione del progetto ‘Vulnerabili’, promosso da Novo Nordisk e Fondazione Banco Farmaceutico per sostenere quella fetta di popolazione che non ha accesso alle cure per malattie croniche. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)