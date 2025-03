Denaro (Fond. Campus Bio Medico), ‘Advisory board istituzione per chi fa ricerca’

(Adnkronos) – “L’Advisory board è un’istituzione fondamentale per qualsiasi struttura universitaria accademica che si occupi di ricerca, in quanto significa mettere insieme una serie di personalità accreditate dal punto di vista scientifico e della ricerca capaci di offrire consigli, aiutare e indirizzare su come condurre la ricerca. Gli studiosi che hanno accettato di entrare a far parte del nostro Advisory board scientifico sono in assoluto tra i più brillanti a livello internazionale nei loro rispettivi campi di competenza. Il supporto di questi luminari consentirà al Policlinico Campus Bio-Medico di ampliare l’impatto della sua attività, integrando ricerca avanzata e cura del paziente. Il progresso è da sempre al centro delle nostre attività e l’Advisory board scientifico contribuirà a indirizzare ancor di più la nostra strategia verso nuove frontiere, promuovendo approcci innovativi per affrontare le sfide più urgenti con cui siamo chiamati a confrontarci in ambito medico”. Lo ha detto Vincenzo Denaro, direttore scientifico Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, intervendo a Roma all’evento conclusivo del progetto ricerca ‘Spine 4.0’, promosso dall’Inail con la Fondazione Campus Bio-Medico e il Policlinico Campus Bio-Medico. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)