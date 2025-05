Di Maria (Uni Padova): “Il GPP cresce, ma servono formazione e imprese pronte per una reale transizione sostenibile”

(Adnkronos) – “L’Osservatorio Appalti Verdi evidenzia una situazione italiana in progressivo miglioramento. I dati mostrano come tutte le stazioni appaltanti e chi si occupa di Green Public Procurement stiano progressivamente acquisendo non solo una maggiore consapevolezza del tema, ma anche una concreta capacità di applicazione”. Così Eleonora Di Maria, professoressa ordinaria del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Padova, in occasione della presentazione del Rapporto di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, nel corso del XIX Forum Compraverde Buygreen a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)