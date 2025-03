(Adnkronos) – In onda in prima assoluta sabato il 12 aprile alle 13:45 su La7d il primo docufilm realizzato dalla Confederazione Parkinson Italia fa parlare con la personificazione di questa malattia multiforme di cu soffrono in Italia più di 300.000 persone, tre pazienti, un medico e una caregiver. E per 1 paziente su 3 Mr Parkinson è un “infiltrato pronto a fare danni”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)