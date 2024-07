Didattica, Scarpa: “Corso supportato dall’Ismar del Cnr”

(Adnkronos) – “Il corso “Ingegneria per le energie rinnovabili in ambienti costieri” sarà supportato dall’Istituto di Scienze Marine del Consiglio nazionale delle ricerche, l’Ismar del Cnr, in cui lavorano molti bravi e riconosciuti ricercatori, i quali faranno didattica presso questo corso di laurea e consentiranno agli studenti di apprezzare gli strumenti più recenti”. E’ quanto affermato da Massimiliano Scarpa, professore associato di Fisica Tecnica ambientale presso l’Università Iuav, a margine della giornata di presentazione della nuova offerta didattica dell’Università Iuav di Venezia, unico ateneo in Italia interamente dedicato all’insegnamento e alla ricerca nel campo delle discipline progettuali, che ha introdotto due nuovi corsi di laurea magistrale e un nuovo percorso (tutti della durata di 2 anni), per tre aree tematiche: energia, trasporti e pianificazione del mare.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)