Digital, De Siervo (Lega Serie A): “Abbiamo sviluppato tecnologia virtual overlay”

(Adnkronos) – “Siamo una delle leghe al mondo che ha maggiormente sviluppato la tecnologia del virtual overlay. Si tratta della possibilità di sovrapporre in diretta pubblicità diverse sui led a bordo campo. Vengono sostitute dall’intelligenza artificiale e questo ci permette di vendere più pubblicità focalizzata per i paesi che ricevono le immagini”. Così, Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, in occasione dell’incontro con gli studenti “Ricette di Innovazione”, il digital come nuovo paradigma di comunicazione e servizio: l’evoluzione nel calcio-media, formazione e servizi economico-finanziari, organizzato dall’Università Bicocca. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)