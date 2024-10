Disturbi comportamento alimentare, Epifani (Fondazione Sostenibilità Digitale): “MySmart Diary dimostra come AI può aiutare le persone”

(Adnkronos) – “Un progetto come questo dimostra che l’intelligenza artificiale non è soltanto qualcosa che dobbiamo temere ma è qualcosa che possiamo utilizzare per aiutare le persone, per supportare le persone che hanno problemi”, afferma il prof. Stefano Epifani, Presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, durante la presentazione del progetto mySmart Diary presso la Sala Nassirya del Senato. “Questo progetto dimostra come si possono sviluppare processi di collaborazione tra pubblico e privato, ragionando nell’ottica di sviluppare valore attraverso quell’orientamento dal giveback che le persone e le organizzazione hanno e possono avere”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)