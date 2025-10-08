Dorothea Wierer, bersaglio Milano Cortina 2026 Video News 8 Ottobre 2025 05:10 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosvid Notizie correlate Video News Ilaria Salis salva, no dal Parlamento Ue a revoca immunità – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Ilaria Salis: “Vittoria, ora processatemi in Italia” Video News Mosca: “Grave escalation se Usa invieranno i Tomahawak a Kiev” Video News Greta Thunberg: “Noi della Flotilla non siamo eroi, sono gli Stati che devono fermare un genocidio” Video News Trump contro Greta Thunberg: “Una piantagrane pazza” Video News Michaela Benthaus cambia la storia, è la prima astronauta in carrozzina Video News Parigi in tilt: cade Lecornu, Macron senza rete Video News Mosca: “Londra prepara una provocazione alla Russia” Video News Tomahawk, i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina Video News Albania-Azerbaigian: le risate alla gaffe di Trump Video News Governo Babis 2.0? La Repubblica ceca va alle urne Video News Landini: “Gli attivisti della Flotilla meritano una medaglia” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 14.7 ° C 15.5 ° 11.2 ° 92 % 0.9kmh 4 % Mer 23 ° Gio 24 ° Ven 25 ° Sab 26 ° Dom 26 ° Ultimi articoli Primo Piano Studenti di Gaza accolti dalle università toscane: a Pisa e Siena l’incontro con la ministra Bernini Primo Piano SI perde sulla Via degli Dei, recuperato dai vigili del fuoco Demografica Tredicesima più ricca dall’anno prossimo? Ci sperano 19 milioni di italiani Primo Piano Salvini contestato a Livorno: “Lavoro per una convivenza pacifica tra Palestina e Israele” Demografica In Polonia il baby boom si prova in hotel: così un imprenditore sfida la denatalità SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ilaria Salis salva, no dal Parlamento Ue a revoca immunità – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Ilaria Salis: “Vittoria, ora processatemi in Italia” Video News Mosca: “Grave escalation se Usa invieranno i Tomahawak a Kiev” Video news Video News Ilaria Salis salva, no dal Parlamento Ue a revoca immunità – Eurofocus podcast, Adnkronos Video News Ilaria Salis: “Vittoria, ora processatemi in Italia” Video News Mosca: “Grave escalation se Usa invieranno i Tomahawak a Kiev”