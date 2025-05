Economia del Mare: Petrucci, ‘Trasversalità Intergruppo sottolinea importanza del tema’

(Adnkronos) – “Il fatto che questo Intergruppo sia così trasversale, in quanto è costituito da onorevoli di tutte le parti politiche: del nord, del sud, delle isole e del centro, addirittura anche onorevoli di città metropolitane, quindi che non hanno il mare, fa capire l’importanza di questo tema”. Sono le parole di Simona Petrucci, presidente Intergruppo parlamentare per l’Economia del Mare, alla conferenza stampa di presentazione dello stesso Intergruppo, svoltasi a Roma. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)