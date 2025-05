Edilizia, Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica): “Per stop a caldaie dal 2040 a gas serve revisione norme Ue”

(Adnkronos) – “Vogliamo che si metta in luce il principio della neutralitàtecnologiche, cioè la possibilità di utilizzare soluzioni diverse eugualmente valide per gli utenti”. Lo ha detto il presidente diAssogasliquidi-Federchimica, Matteo Cimenti a margine di un evento sulladecarbonizzazione degli edifici che si è svolto al Parlamento europeo.L’associazione di categoria ha presentato alla presenza di partiinteressate ed eurodeputati, insieme a Proxigas, Assogas, Assotermica eUtilitalia, uno studio in cui ha dimostrato la convenienza di continuarea garantire gli investimenti su impianti di riscaldamento per l’ediliziadiversi dalle pompe di calore. Il governo italiano, nell’ultima legge dibilancio del 2025 ha interrotto gli incentivi a impianti alternativialle pompe di calore per adeguarsi alla direttiva europea sullaperformance energetica degli edifici, che prevede lo stop alla venditadelle caldaie a gas dal 2040. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)