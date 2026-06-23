Educazione finanziaria: Friedenthal (Value Partners), ‘Bisogna aumentare l’afabetizzazione Video News 23 Giugno 2026 16:51 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ambiente: Ciafani (Legambiente), ‘picchi straordinari di raccolta e rigenerazione olio minerale’ Video News Educazione finaziaria: Lella (AIEF), ‘La ricerca racconta una generazione di giovani diversa dal Video News Educazione finanziaria: Damiani (Senato), ‘Serve unire istituzioni e associazioni’ Video News ‘Non romperle!’, seconda edizione della campagna di Italfarmaco per la salute muscolo-scheletrica Video News Letizia Mauro (Unipa), ‘il corpo non la produce, vitamina D fondamentale in osteoporosi’ Video News Sangiovanni (Italfarmaco), ‘con ‘Non romperle!’ informiamo per ossa più forti e stabili’ Video News Rapporto Sisma 2016, Castelli (FdI): “Impresso cambio passo riguardo ricostruzione” Video News Rapporto Sisma 2016, presentato il report a Roma: accelera la ricostruzione, riparte l’economia Video News Rapporto Sisma 2016, Rinaldi: “Avviata ricostruzione privata e restituite case nel Lazio” Video News Rapporto Sisma 2016, Proietti: “A breve riapriranno ospedali Norcia e Cascia” Video News Ambiente: Piunti (Conou), ‘modello consortile a sostegno della sostenibilità’ Video News Lavrov attacca Zelensky: “E’ un führer” Carica altri Firenze cielo coperto enter location 35.5 ° C 35.7 ° 33 ° 32 % 0.9kmh 91 % Mar 34 ° Mer 34 ° Gio 37 ° Ven 38 ° Sab 41 ° Ultimi articoli Cultura ed Eventi Lions Club Massa-Carrara Host, restaurato il dipinto sui tre ordini francescani di Fra Silvestro Pincellotti Politica Marta Logli nuova consigliera regionale Pd da Prato: subentrata al sindaco Biffoni Finanza Mps, la sfida di Lovaglio che vuole offerte concorrenti: “La nostra banca è un gioello” Lavoro Calderone a Civ: “Continuate a svolgere vostre funzioni, da bonus possibili effetti positivi” Primo Piano Sara Grilli presenta la nuova giunta di Viareggio: “Insieme per costruire una città più giusta e vicina alle persone” SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ambiente: Ciafani (Legambiente), ‘picchi straordinari di raccolta e rigenerazione olio minerale’ Video News Educazione finaziaria: Lella (AIEF), ‘La ricerca racconta una generazione di giovani diversa dal Video News Educazione finanziaria: Damiani (Senato), ‘Serve unire istituzioni e associazioni’ Video news Video News Ambiente: Ciafani (Legambiente), ‘picchi straordinari di raccolta e rigenerazione olio minerale’ Video News Educazione finaziaria: Lella (AIEF), ‘La ricerca racconta una generazione di giovani diversa dal Video News Educazione finanziaria: Damiani (Senato), ‘Serve unire istituzioni e associazioni’