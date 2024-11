(Adnkronos) – “Abbiamo 2163 brand e 770 espositore per un’edizione da 10 padiglioni”. Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma, esprime soddisfazione per questa nuova edizione dell’Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori ospitata nei padiglioni di Rho Fiera. I numeri premiano il più importante evento fieristico per l’intero settore delle 2 ruote che quest’anno festeggia 110 anni. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)