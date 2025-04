Emofilia, Cassone (FedEmo): “Non colpisce solo uomini, anche donne”

(Adnkronos) – La Giornata mondiale dell’emofilia di quest’anno è dedicata alle donne con Mec – malattie emorragiche congenite “perché finora abbiamo parlato sempre dell’emofilia, patologia legata al sesso maschile, prevalentemente” ma “in realtà ci siamo resi conto che le malattie emorragiche congenite non colpiscono solo gli uomini, ma anche le donne e molto spesso queste donne sono portatrici. Sono quindi familiari dei pazienti con malattie emorragiche congenite. Ci siamo concentrati sempre sul sesso maschile, non prestando l’adeguata attenzione anche alle donne”. Lo ha detto Cristina Cassone, presidente di FedEmo, la Federazione delle associazioni Emofilici, intervenendo al convegno “Le MEC malattie emorragiche congenite nelle donne: una condizione di rarità e fragilità. Diagnosi e terapie”, promosso nella XXI Giornata mondiale dell’emofilia che si celebra in tutto il mondo il 17 aprile. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)