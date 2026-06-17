Energia: Monti (Edison), ‘valutare il nucleare senza approccio ideologico’ Video News 17 Giugno 2026 16:22 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Learning Forum 2026, Guerrini (Jakala): “Diamo voce e ascolto alle persone per creare percorsi di Video News Learning Forum 2026. Rizzati (Carol): “Cultura del benessere come leva strategica aziendale” Video News Rotocalco n° 24 del 17 giugno 2026 Video News Energia: Tasca (Banco dell’energia), ‘obiettivo: guardare al futuro ampliando il nostro impatto’ Video News Learning Forum 2026, Costa (Amplifon): “Formazione è leva strategica per vantaggio competitivo” Video News Carta d’identità cartacea, scattata la proroga Video News Learning Forum 2026, Cioffi (DD): “Con Edutainment persone al centro del cambiamento” Video News Trasporti: Cimenti (Assogasliquidi-Federchimica), ‘GNL e BioGNL strategici per la decarbonizzazione Video News Trasporti: Amadei (Assogasliquidi-Federchimica), ‘Servono incentivi e regole chiare per accelerare Video News Trasporti: Buccetti (Bip), ‘Mercato GNL in crescita, ma servono regole e infrastrutture’ Video News Giannelli (ServiceNow): “Ia è una rivoluzione da fare insieme” Video News Mazzon (Iren): “ServiceNow sempre più integrata nei nostri processi” Carica altri Firenze cielo sereno enter location 32.9 ° C 33.2 ° 32.4 ° 33 % 1.8kmh 6 % Mer 31 ° Gio 34 ° Ven 37 ° Sab 38 ° Dom 39 ° Ultimi articoli Primo Piano Charlène di Monaco in spiaggia a Viareggio, sindaca Grilli: “La sicurezza in mare si insegna fin da piccoli” Salute e Benessere Medici famiglia in Case di comunità, c’è la svolta per l’avvio entro fine mese Lavoro Lavoro, Landini: “Importante proposta unitaria Cgil, Cisl e Uil su contratti e rappresentanza” Politica A Empoli i lavori per gli Stati generali sulla cultura di pace in Toscana Cultura ed Eventi Da Ben Harper all’Orchestra del Maggio: un’estate di concerti al Parco Mediceo del Pratolino SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Learning Forum 2026, Guerrini (Jakala): “Diamo voce e ascolto alle persone per creare percorsi di Video News Learning Forum 2026. Rizzati (Carol): “Cultura del benessere come leva strategica aziendale” Video News Rotocalco n° 24 del 17 giugno 2026 Video news Video News Learning Forum 2026, Guerrini (Jakala): “Diamo voce e ascolto alle persone per creare percorsi di Video News Learning Forum 2026. Rizzati (Carol): “Cultura del benessere come leva strategica aziendale” Video News Rotocalco n° 24 del 17 giugno 2026