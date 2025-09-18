25.2 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Eni e la sfida della Just Transition: innovazione, competenze e alleanze per il futuro sostenibile

Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sostenibilità, innovazione e inclusione sociale: sono i temi affrontati all’evento “Eni for a Just Transition”, ospitato nello spazio Eni del Gazometro a Roma. Un confronto concreto tra mondo industriale, accademico e associativo per riflettere su come rendere la transizione energetica un processo giusto, equo e partecipato. Dal ruolo della tecnologia all’urgenza di formare nuove competenze, fino ai progetti territoriali come quello di Ravenna, l’evento ha offerto spunti reali su come trasformare i modelli di impresa e costruire alleanze sostenibili. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

