(Adnkronos) – Domenica 13 aprile è stato inaugurato il Padiglione italiano a Osaka, in Giappone, nel corso di Expo 2025. L’evento ha visto la partecipazione del ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, del Commissario Generale Mario Vattani e di Monsignor Rino Fisichella. Presente, in Giappone, anche il Gruppo Bracco, leader mondiale nella diagnostica per immagini, protagonista e Gold Sponsor di Padiglione Italia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)