(Adnkronos) – Gli screening medici e l’adozione di abitudini sane, come una corretta alimentazione e attività fisica, sono fondamentali per prevenire malattie cerebro-cardiovascolari. La prevenzione è il mezzo più efficace per limitare l’impatto di queste patologie su individui e comunità. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)