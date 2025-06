 FairPlay Menarini, Giani: “Premio sempre più in crescita”

(Adnkronos) – “Il premio Fair Play Menarini è arrivato alla ventinovesima edizione e dopo 29 edizioni è cresciuto nel coinvolgimento delle persone e soprattutto nella trasmissione dei valori, di come attraverso lo sport si possono dare indicazioni valoriali che soprattutto per le nuove generazioni sono quelli che onestamente capiscono e dando il senso ad una comunità”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in occasione della presentazione della 29/a edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. Sottopancia: Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)