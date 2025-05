Farmaceutica, Gemmato: “Vogliamo migliorare cura degli italiani”

(Adnkronos) – “La Commissione Europea indica come orizzonte quello dell’accesso ai farmaci che significa migliore cura. In Italia, rendendo il farmaco più prossimo al cittadino siamo in quella direzione. Lo facciamo per migliorare la cura degli italiani e la cosa viene riconosciuta a livello europeo”. Sono le parole di Marcello Gemmato, sottosegretario al ministero della Salute, all’evento ‘La nuova legislazione farmaceutica UE e la governance italiana: impatti e prospettive’, promosso dal ministero della Salute e svolto presso la Camera dei Deputati a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)